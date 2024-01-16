В Петербурге суд арестовал мужчину за попытку сотрудничества с разведкой Украины

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 67-летнего уроженца Дагестана, подозреваемого в попытке установить конфиденциальные контакты с Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города во вторник, 16 января.

«Мужчина подозревается в том, что инициативно обратился в ГУР МО Украины и сообщил о своих намерениях выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению РФ», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Его намерения были оперативно пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ, мужчину задержали. Подозреваемый пробудет в СИЗО до 11 марта, когда пройдет следующее заседание суда по мере пресечения.

Ранее, 5 января, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что правоохранители задержали россиянина за попытку диверсии на объекте Министерства обороны РФ по заданию украинской разведки. Уточнялось, что задержанный причастен к поджогам на объектах связи и железной дороги в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. При этом у задержанного были изъяты средства связи, а также носители информации, содержащие переписки с украинскими кураторами.