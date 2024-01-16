Рэпер VACÍO встал на воинский учет после ареста за «голую» вечеринку

Арестованный после «голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, встал на воиский учет и прошел медкомиссию после освобождения из СИЗО. Об этом во вторник, 16 января, рассказал его адвокат Роман Попов.

«Как любой законопослушный гражданин России, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — поделился он с «РИА Новости».

По словам юриста, музыкант считает службу в армии почетной обязанностью, «любит и поддерживает Родину».

Ранее, 8 января, член Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Лобарев рассказал, что VACÍO вручили повестку в военкомат. Он объяснил, что общался с Васильевым, когда посещал его в изоляторе. Там рэпер показал ему повестку.

6 января рэпер VACÍO был арестован Лефортовским районным судом Москвы на 10 суток за хулиганство. До этого, 22 декабря, он был арестован на 15 суток также за мелкое хулиганство. Кроме того, ему было вменено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей.

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в Москве в ночном клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости, включая VACÍO, и сама Ивлеева.