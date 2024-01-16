МГНЦ представил актуальные данные по диагностике наследственных заболеваний

В пресс-центре МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова по итогам работы в 2023 году. Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова (МГНЦ) — подведомственное учреждение Министерства науки и высшего образования России, являющееся ведущим учреждением России в области изучения этиологии и патогенеза, разработки методов диагностики, профилактики и лечения наследственных орфанных заболеваний.

«В основе научных исследований МГНЦ лежит работа врачей, клинических генетиков. Именно они назначают дальнейшие исследования, формируют группы пациентов с определенными заболеваниями. Крайне важно точное клиническое обследование перед тем, как будут назначены генетические тесты. В МГНЦ освоено создание с помощью сканера 3D масок, методика так называемого глубокого фенотипирования. Это позволяет более точно назначать молекулярные исследования», — рассказал директор МГНЦ, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

Важнейшим проектом МГНЦ является сетевой центр коллективного пользования «Всероссийская коллекция биологических образцов наследственных болезней». Коллекция создается по гранту Министерства науки и высшего образования России в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

«Мы собираем образцы биоматериала пациентов с наследственными заболеваниями, которые необходимы для работы специалистов уже сегодня. Эти образцы дают возможность создавать новые тест-системы для раннего выявления генетически обусловленных болезней и в перспективе разрабатывать новые лекарственные препараты. Благодаря этому проекту мы располагаем более чем 1 тыс. клеточных культур, которые можно использовать для совершенствования технологии редактирования генома. Образец ДНК или крови — это исчерпаемый источник для научной работы, в то время как клеточная культура — неисчерпаемый. Важнейший практический результат биоресурсной коллекции — это около 200 пациентов с наследственными заболеваниями, которые смогли получить диагноз», — отметил директор МГНЦ, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.

В МГНЦ реализуется 30 диагностических программ, которые позволяют сделать ДНК-исследования доступными для пациентов по всей стране, независимо от их региона проживания. Программы постоянно совершенствуются, дополняются новыми методами, разработанными научными сотрудниками МГНЦ.

МГНЦ — это референсный центр федеральной программы расширенного неонатального скрининга, которая позволяет выявлять 36 наследственных заболеваний у новорожденных по всей России. Всего за 2023 год обследовано более 1, 23 млн новорожденных. Специалисты МГНЦ с момента старта программы к началу 2024 года подтвердили диагнозы у 656 новорожденных. Болезни были выявлены на доклинической стадии, что создает перспективы для наиболее эффективного лечения.

В Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова ежегодно 11 тыс. пациентов получают консультацию врача-генетика на бюджетной основе в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования РФ. Всего в 2023 году в Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова было проведено свыше 74 тыс. высокотехнологичных генетических исследований.

«И научные исследования, и практическая медицинская деятельность, и образовательные программы Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова направлены в первую очередь на своевременную диагностику. Поскольку наследственные заболевания лечат специалисты разного профиля, Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова сотрудничает с медицинскими специалистами всех направлений», — подчеркнул директор МГНЦ, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, академик РАН Сергей Куцев.