Заммэра Москвы Сергунина рассказала о работе волонтерских центров «Доброе место»

Посещаемость столичных волонтерских центров «Доброе место» выросла за год в 2,5 раза — до 15 тыс. человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В центрах «Доброе место» прошло уже 750 мероприятий. Это тренинги и мастер-классы, лекции, турниры, тематические акции. Еще тут можно узнать, чем занимаются московские волонтеры, как присоединиться к их команде. Такие площадки постепенно появляются в разных округах столицы и привлекают все больше горожан», — отметила Сергунина.

По ее словам, всего на данный момент в городе работает шесть таких пространств.

Первые три «Добрых места» появились в 2022 году: в Зеленограде, в Западном и Северном административных округах. В следующем году их количество удвоилось, добавились еще три — в Юго-Восточном, Восточном и Южном округах.

В волонтерских центрах проводят занятия по развитию компетенций, а также организуют совместные мероприятия с представителями школ, колледжей, вузов и некоммерческих организаций. Участники таких встреч обмениваются опытом и делятся практиками развития своих волонтерских объединений. Еще здесь устраивают «Добрые уроки», на которые приглашают юных волонтеров.

Центры «Доброе место» работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а по воскресеньям с 10:00 до 19:00.