Водитель фуры пострадал в ДТП в Кирсановском округе Тамбовской области

В Кирсановском округе Тамбовской области при съезде грузового автомобиля в кювет пострадал мужчина. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Полоса безопасности Тамбов».

Авария произошла 16 января на автодороге в районе села Шиновка. Водитель большегруза DAF решил на скорости пересечь Т-образный перекресток, однако машину занесло и выбросило в кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы. По предварительным данным, его госпитализировали с переломом позвоночника.

10 января на 109-м км автодороги Тамбов – Пенза столкнулись встречные Kia Rio и грузовик Mercedes. 60-летние водитель и пассажир легковушки погибли. Травмы различной степени тяжести также получил водитель фуры, мужчину госпитализировали.