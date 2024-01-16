Reuters сообщило о договоренности стран ЕС направить миссию в Красное море

Страны-члены Евросоюза (ЕС) договорились направить миссию по защите кораблей от хуситов в Красное море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов 16 января.

Дипломаты заявили, что Комитет блока по политике и безопасности поддержал миссию, которая будет осуществляться с партнерами-единомышленниками.

Создать миссию планируется до 19 февраля и вскоре после этого ввести в действие. Несколько дипломатов выразили надежду, что процесс можно ускорить, учитывая напряженную обстановку в регионе.

Европейская служба внешних действий отказалась комментировать конфиденциальные обсуждения.

В статье подчеркнули, что в прошлом месяце Соединенные Штаты заявили, что они и другие страны будут патрулировать Красное море в рамках новой миссии — операции «Страж процветания», чтобы попытаться развеять опасения об ударе по мировой экономике из-за сложностей с передвижением кораблей по важной торговой артерии. Но некоторые союзники США, в частности европейские государства, отвергли этот план и отвергли идею пребывания под американским командованием.

Решение стран ЕС по созданию миссии с целью защиты морских судов от хуситов принято на фоне обострившейся ситуации в Красном море. Страны пытаются обезопасить корабли от очередных атак движения, которое с ноября наносит удары по кораблям из-за протеста против действий Израиля в секторе Газа.

Очередное нападение зафиксировали в этот же день ВМС Британии. Ведомство сообщило о новой атаке на судно у берегов Йемена. Британская компания по обеспечению безопасности Ambrey подтвердила случившееся, сообщив о попадании ракеты в судно под флагом Мальты у берегов Йемена. Судно получило незначительные повреждения.

До этого, в ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

После этого заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.