Суд в Мурманске вынес приговор по делу о двойном убийстве и краже

В Мурманске суд вынес приговор 43-летнему уроженцу Архангельской области, обвиняемому в двойном убийстве и краже. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Установлено, что в ноябре 2022 года подсудимый решил убить хозяев квартиры, в которой распивал алкогольные напитки. Он напал на спящих к тому моменту мужчину и женщину с отверткой и ножом, нанеся им множественные удары в шею и голову. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

После этого подсудимый похитил из квартиры имущества на 10 тыс. рублей и скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время он встретился со своим 32-летним приятелем и рассказал ему об убийстве, предложив вернуться в квартиру и похитить еще что-то, пишет ИА «Би-порт».

«Мужчины проникли в квартиру потерпевших, похитили имущество на сумму 2 тыс. рублей, после чего, желая скрыть следы преступления, подожгли квартиру. Подсудимые изобличены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Мурманской области», — говорится в сообщении СК.

Суд признал уроженца Архангельской области виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража») и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище»). Согласно приговору, он должен будет провести в колонии особого режима 20 лет.

Его знакомый тоже признан виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а также по ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»). Он проведет в колонии особого режима три года.