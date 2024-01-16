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Путин поблагодарил жителей приграничных регионов РФ за мужество

Путин: сплоченность россиян — полная неожиданность для противников РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных регионов России за проявляемые ими мужество и сплоченность. Кроме того, глава государства 16 января заверил, что власти страны будут оказывать людям всестороннюю помощь.

«Я и вам, и всем людям, которые поживают на этих приграничных территориях, хочу выразить слова благодарности за их мужество и сплоченность. Я знаю, как люди себя героически там ведут под обстрелами, я имею в виду муниципальных служащих, оказывая помощь и старикам, и детям, и женщинам. Это просто действительно проявление лучших черт национального характера», — отметил российский лидер на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Он добавил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в России наносятся для того, чтобы показать своему народу и западным спонсорам, что войска якобы в состоянии отвечать на действия России. Путин также подчеркнул, что сплоченность людей в РФ и защита страны являются полной неожиданностью для украинского противника.

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Ранее, 15 января, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что три украинские ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Фатежском районе. До этого, 14 января, беспилотники ВСУ совершили атаку на поселок Теткино в Курской области. Один человек получил осколочное ранение средней тяжести, сообщил губернатор региона.

Тогда же глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде приняли дополнительные меры безопасности и завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций. Также в конце 2023 года в четырех муниципалитетах на средства областного бюджета докупили дополнительное оборудование системы оповещения, добавил Гладков.

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления политиков стран НАТО и Европейского союза (ЕС) о том, что Киев имеет право наносить удары по Белгороду, свидетельствуют об отсутствии у них порядочности. Она отметила, что Запад продолжает выгораживать киевских нацистов и оправдывать их кровавые злодеяния против мирных жителей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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