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Дело возбудили по факту гибели женщины с детьми на пожаре под Новосибирском

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре 43-летней женщины и двух ее маленьких детей. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Пожар произошел в ночь на 16 января в частном доме в поселке Петровский Ордынского района. Спасатели прибыли на место через шесть минут после поступления сигнала, к тому моменту деревянный дом был полностью охвачен огнем.

После тушения были обнаружены тела 43-летней женщины, ее четырехлетнего сына и семилетней дочери.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Причины и источник возгорания устанавливаются.

Между тем в МЧС отмечают, что в доме по муниципальной программе был установлен пожарный извещатель без GSM-модуля, необходимого для передачи сигнала об опасности на телефон владельца или в пожарную часть. От установки извещателя с GSM-модулем семья отказалась. Было ли имеющееся оборудование в рабочем состоянии, предстоит выяснить экспертам, пишет издание VN.ru.

Площадь пожара составила 70 кв. м. По предварительным данным, огонь возник на веранде, где находились электрощит и печка, после чего перекинулся на всё здание. Отец семейства во время пожара находился на работе.

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