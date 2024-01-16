На выставке «Россия» состоялся День финансов

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 16 января состоялся День финансов. На нем глава Минфина Антон Силуанов поделился с корреспондентом «Известий» Ксенией Солдатовой финансовым прогнозом на 2024 год.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но у нас всегда есть запас. Мы видим, что прогнозы скорректированы в лучшую сторону: итоги по экономике и 2022-го, и 2023 года выше 3,5, кто-то называет и большие цифры. Пока Росстат еще считает», — сказал министр.

При этом глава Минфина отметил, что в отношении будущих показателей российской экономики настроен позитивно.

Также в ходе посещения выставки Силуанов пообщался с некоторыми посетителями. Один из них, IT-специалист Павел, рассказал министру о своем опыте подключения к новой программе долгосрочных сбережений.

Павильоны выставки в этот день посетили и будущие финансисты. Среди них — студент Финансового университета при правительстве РФ Константин Суббота.

«Хочу работать в органах исполнительной власти», — рассказал он Солдатовой.

Для этого он с одногруппниками пришел в павильон кабмина, где в копии координационного центра правительства проводятся совещания, в том числе по видеосвязи. Всё происходит за стеклянными стенами, поэтому посетители павильона могут видеть и слышать процесс принятия решений.

На глазах корреспондента в зале началось совещание Минфина с его подразделениями в регионах на тему повышения финансовой грамотности населения. Участие в совещании принял и глава правительства Михаил Мишустин. Павильон является примером успешной цифровизации различных сфер для взаимодействия между ведомствами без дополнительных барьеров, отметила Солдатова. Она напомнила, что Всемирный банк включил цифровизацию госуправления России в мировой топ-10.

«У нас есть так называемый цифровой спецназ, созданный по поручению президента. Институт руководителей по цифровой трансформации, у нас такой дух соревновательности», — отметил в разговоре с корреспондентом вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее в этот день Мишустин дал старт отраслевому марафону на выставке-форуме, выступив на пленарной сессии Дня финансов. Он заявил, что тем самым открывается новый этап, который посвящен успехам отраслей российской экономики и социальной сферы.

Также Чернышенко рассказал «Известиям» о технических возможностях павильона координационного центра правительства РФ на выставке. По его словам, павильон фактически является дублем основного центра, поскольку обеспечивает тот же функционал работы.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.