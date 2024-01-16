Чернышенко сообщил о разработке в РФ новых спортивных форматов

Россия разрабатывает новые спортивные форматы, которые не зависят от желания международных спортивных функционеров. Об этом 16 января заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров», — сказал он журналистам.

Кроме того, Чернышенко отметил, что Москва всегда поддерживала олимпийское движение, однако сейчас оно «очень больно». По его словам, РФ надеется, что ситуация изменится, и тогда страна вернется к вопросу о возможности проведения Олимпийских игр в России.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи «О спорт, ты — мир!» бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Пьера де Кубертена. Он отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики. Однако международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений, добавил Путин.

До этого, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх.