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В Бельгии предрекли судьбу Европы в случае возвращения Трампа в Белый дом

Премьер Бельгии Де Кро: Европа «останется одна», если Трамп вернется в Белый дом
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Европа должна быть готова «остаться одна», если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом в конце 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, выступая в Европейском парламенте.

По его мнению, в случае победы Трампа, Европа «будет как никогда предоставлена самой себе».

«Мы, европейцы, не должны бояться этой перспективы, мы должны принять ее», — передает его слова Politico во вторник, 16 января.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Европа должна стать «более сильной, более суверенной, более самодостаточной».

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16 января Трамп по итогам кокусов (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) Республиканской партии в штате Айова набрал 51% голосов. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис (21%), а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

В этот же день действующий президент США Джо Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. По его мнению, предстоящие выборы станут противостоянием между ним и его сторонниками и крайними республиканцами, поддерживающими Трампа и его лозунг «Вернем Америке былое величие».

9 декабря бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на то, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов, то он может принять решение о расформировании НАТО.

В тот же день газета The New York Times также указала на угрозу развала НАТО в случае повторного прихода к власти в США Трампа. Отмечалось, что экс-лидер Америки рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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