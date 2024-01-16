Фицо предупредил о тысячах новых жертв на Украине в случае передачи €50 млрд от ЕС

Выделение Евросоюзом Украине новых €50 млрд в качестве финансовой помощи на закупку оружия повлечет за собой сотни тысяч новых жертв, но не поможет Киеву добиться значимых результатов на поле боя, а также улучшит переговорную позицию России. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник, 16 января, на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктом Орбаном в Будапеште.

Фицо отметил, что бесконечное вливание огромных сумм в Украину не поможет остановить конфликт, оно лишь подпитывает его продолжение. По его мнению, военного решения этой проблемы нет, а план Европы по нанесению России экономического и военного поражения с помощью Украины никогда не сработает, он был ошибкой.

«Этот план никогда не сработает, это абсолютное непонимание реальности и реальной позиции Российской Федерации», — отметил премьер Словакии, чьи слова приводит словацкое издание Pravda.

Он напомнил об успехах России в ходе проведения спецоперации, которых она добилась в 2023 году, а также указал на экономическую стойкость РФ.

«В этом году Россия имеет большие территориальные приобретения <…>. В России экономический рост, и санкции, конечно, неприятны для ее народа, но это, опять же, недооценка российского гражданина», — сказал Фицо.

В ходе этой встречи Орбан, в свою, очередь, предложил финансировать Украину «без вреда для бюджета ЕС» и не из общего кредита. В частности, Венгрия готова выплачивать свою долю из нацбюджета. То же самое может сделать каждая европейская страна на основе своих национальных экономических показателей, отметил премьер-министр.

Поддерживая эту идею, Фицо сообщил, что Словакия считает предложения Венгрии по финансированию Украины вне бюджета ЕС рациональными и здравыми.

Он указал на то, что если ЕС хочет добиться согласия всех 27 стран объединения на выделение €50 млрд «раздельно по годам, как предлагает премьер-министр, или же единовременно, что премьер-министр отвергает», необходимо искать компромисс с Будапештом и прислушиваться к его законным требованиям.

Ранее в этот же день депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харальд Вилимски заявил, что Украина давно уже превратилась в бездонную бочку для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. Он призвал Евросоюз прекратить финансировать Киев и не одобрять выделение ему новых €50.

Предыдущая встреча в Брюсселе по Украине прошла 14–15 декабря. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. В том же месяце венгерский премьер-министр Виктор Орбан предложил Европейскому союзу воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Он указал на то, что тех €50 млрд, которые ЕС собирается передать Киеву, у объединения просто нет.

Позднее, 9 января, газета Politico написала, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны Евросоюза, в случае если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. Отмечалось, что лидеры ЕС пытаются оказать давление на Орбана, чтобы он до 1 февраля отменил решение Будапешта о наложении вето на выделение €50 млрд помощи Киеву.

На следующий день премьер Венгрии сообщил, что Еврокомиссия готовит план Б о выделении помощи Украине вне бюджета ЕС к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что план Б Еврокомиссии является планом А Венгрии.

12 января стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) готова пойти на некоторые условия Венгрии ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. По данным газеты Financial Times, ЕК готова к проведению ежегодного аудита расходования предоставленных средств, а также для принятия положения об «аварийном торможении», согласно которому любая страна сообщества сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС вопрос о помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.