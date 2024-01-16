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Премьер-министр Швеции исключил «стоящую на пороге» страны войну

Премьер-министр Швеции Кристерссон: война не стоит на пороге, но риск растет
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Фото: REUTERS/TT News Agency/Pontus Lundahl
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Реакция общества в Швеции на предупреждение о возможности войны и необходимости внутренней готовности к ней, которые озвучили некоторые министры и главнокомандующий вооруженными силами, чрезмерна. Об этом 16 января заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

«Ничто не указывает на то, что война сейчас на пороге, но совершенно очевидно, что риск войны значительно вырос», — сказал он в эфире Sveriges radio.

Кристерссон отметил, что нет цели каким-либо образом напугать граждан или вызвать беспокойство среди населения.

Он добавил, что министры по-разному сформулировали ту же информацию, которую озвучил главнокомандующий, о том, что ситуация в мире «сейчас опасная». Кристерссон подчеркнул, что правительство Швеции открыто об этом говорит, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 7 января, министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин заявил, что в стране может разгореться война. Он также призвали граждан быть готовыми к такому развитию событий. Булин объяснил, что его призыв к гражданам Швеции быть готовыми к войне означает, что на фоне конфликта на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной. В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами государства Микаэль Бюден отметил, что ситуация стала очень серьезной.

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Он отметил, что такая вещь была абсолютно ожидаемой. Как указал дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

В том же месяце шведская журналистка Крис Форсне указала, что Швеция оказалась в ловушке, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По ее мнению, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.

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