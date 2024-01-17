Игра ни в какие ворота

Отстранение сборной Израиля по хоккею от международных соревнований — важный прецедент. В кои-то веки хотя бы в одном виде спорта мировые чиновники проявили последовательность. Правда, вскоре выяснилось, что последовательность эта частичная. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) заявила, что решение распространяется на участие молодежной сборной Израиля в турнире группы B третьего дивизиона молодежного чемпионата мира — это седьмой по значимости дивизион в иерархии МЧМ. Турнир группы B стартует 22 января. Изначально он должен был пройти в Израиле, но после вторжения ХАМАС 7 октября его перенесли в Болгарию.

Вопрос участия взрослой сборной Израиля в апрельском розыгрыше низшего дивизиона чемпионата мира пока остается открытым. Но, исходя из формулировок IIHF, если ситуация с войной в Газе не изменится к весне, вслед за молодежкой в бан попадет и первая сборная. Если, конечно, руководители мирового хоккея не передумают за эти месяцы.

Давление на них пошло усиленное. Высказались некоторые крупные европейские чиновники вроде министра внутренних дел Германии, но самым интересным было то, как IIHF раскритиковали в НХЛ. У нас в России в последние два года было принято хвалить поведение Национальной хоккейной лиги в условиях санкций. И действительно, это одна из немногих организаций, которая после начала специальной военной операции (СВО) на Украине не стала влезать в агрессивную русофобию, защитила интересы выступающих в американских и канадских клубах российских хоккеистов. И всячески отбивалась от критики за «равнодушие» к украинской тематике.

Конечно, с точки зрения бизнес-логики по-другому главный комиссар НХЛ Гарри Беттман поступить и не мог. Слишком уж просядет уровень соревнования в случае отказа от нескольких десятков звездных россиян. Потери будут ощутимыми, даже если не считать потенциальные расходы на расторжение контрактов. Но тем удивительнее, что лига вступилась за Израиль.

С IIHF она вообще раньше не вступала в полемику по политическим вопросам. Притом что долгие годы пренебрежительно относилась к этой организации, постоянно выторговывая для себя разнообразные условия при переговорах об участии игроков из НХЛ в Олимпийских играх. Но этим и объясняется активность лиги в израильском вопросе. До ближайшей зимней Олимпиады осталось два года. Ясность с участием сильнейших хоккеистов планеты до сих пор не наступила. В последний раз они ездили на Олимпийские игры в 2014 году в Сочи.

С тех пор в этом турнире участие принимали только действующие игроки КХЛ и европейских национальных чемпионатов. И теперь НХЛ, по данным «Известий», провоцирует конфликт с IIHF из-за антиизраильских санкций, чтобы еще больше усложнить оппонентам позиции при переговорах по Олимпиаде. За Россию и Белоруссию Беттмен и его офис аналогичным образом не вписывались, потому что сейчас на Западе это сопряжено с серьезными рисками. Особенно когда на тебя и так косо смотрят за отказ выгонять из своего чемпионата российских и белорусских игроков. И косо смотрят не только истерики вроде Доминика Гашека, требующего НХЛ извиниться перед украинским народом.

Не менее интересно и то, зачем IIHF пошла на такой шаг против Израиля. После того как в 2021 году пост президента этой организации покинул Рене Фазель, она утратила всякие признаки субъектности. Сменивший Фазеля Люк Тардиф одним из первых в феврале 2022 года забыл о спортивном принципе и отстранил россиян и белорусов от чемпионатов мира.

И с тех пор не предпринимал никаких шагов для урегулирования ситуации. В отличие, к примеру, от ФИФА и УЕФА, которые не забанили Белоруссию (пусть ее футбольные сборные и клубы и играют домашние матчи европейских турниров за пределами своей страны) и хотя бы сделали попытку разбанить юношеские сборные России для игроков не старше 17 лет.

Израиль забанили под тем же предлогом, что и Россию с Белоруссией. Стоит отметить, что если не во всех видах спорта, то в большинстве официальные формулировки вообще не содержат каких-либо обвинений в «агрессии». Формально наших спортсменов отстранили «ввиду опасений по поводу безопасности участников».

Причем беспокойство за безопасность спортсменов остается даже в случае, когда они должны соревноваться не на территориях, рядом с которыми идут боевые действия. Ряд международных чиновников расшифровывали свою позицию, утверждая, что не могут обеспечить безопасность российским и белорусским спортсменам, если они приедут в какую-нибудь другую страну и подвергнутся провокациям или нападению с трибун или за пределами стадионов. Теперь такие же опасения есть в отношении израильских хоккеистов. Во всяком случае, IIHF вдруг потеряла уверенность, что на следующей неделе молодежная сборная Израиля будет в безопасности на территории Болгарии.

Федерация хоккея Израиля уже назвала решение IIHF антисемитским и анонсировала подачу иска в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Во многом это будет интересным прецедентом. Особенно если бан будет отменен. Тогда России и Белоруссии неплохо бы попробовать подать аналогичные иски.

Однако если решение останется в силе, то интересны последствия. В хоккее Израиль — не та сила, чтобы ее исчезновение кто-то заметил. А вот в футболе и особенно баскетболе аналогичный бан был бы очень болезненной историей. Такой же, как отстранение наших.

Учитывая широкую поддержку Израиля в западных медиа, дальнейший его бан наверняка встретит массовое осуждение. Но если к юридической части будет не подкопаться, то тогда возникнет новая реальность, когда не только Россию и Белоруссию надо будет отстранять за любой вооруженный конфликт. И, чтобы не развалить мировую спортивную систему, так или иначе придется откручивать все санкционные механизмы назад. Вернув ситуацию на состояние начала 2022 года, когда весь мировой спорт заявлял, что он вне политики, реагируя на различные вооруженные конфликты лишь периодическими осуждениями на словах и призывами к миру.

Такой расклад наверняка устроит большинство спортивных людей. И можно будет возвращать Россию с Белоруссией. Конечно, персонажи вроде Доминика Гашека опять выразят недовольство. Но в эту игру можно играть и в обратную сторону, как показала недавняя история в Турции, когда местные клубы отстранили от выступлений израильских футболистов, поддержавших бомбардировки Газы. И ничего туркам за это пока не было.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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