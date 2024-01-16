Политолог отметил возможность США превратить Тайвань «во вторую Украину»

Соединенные Штаты могут постепенно превратить Тайвань во «вторую Украину», выбрав курс долгой «отложенной войны» с Китаем. Такое мнение 16 января выразил политолог Дмитрий Родионов в колонке для РЕН ТВ, комментируя итоги выборов президента Тайваня.

Он объяснил, что Вашингтон получает в свои руки ключи зажигания от новой войны, так как победа представителей Демократической партии является событием, которое создает предпосылки для провозглашения независимости острова. В этом случае, считает Родионов, США могут занять выжидательную позицию, не запуская конфликт с властями КНР в ближайшей перспективе. При этом время становится ключевым оружием США против Китая.

«Война в Тайваньском проливе сегодня не нужна США. Даже если сами США не будут в ней участвовать напрямую (а они не будут, ибо это риск полноценной войны с КНР, чей ядерный арсенал, конечно, в разы меньше американского, но достаточен для нанесения неприемлемого ущерба), им придется поддерживать остров оружием и деньгами, как они сейчас делают на Украине», — указал эксперт.

Политолог добавил, что на Тайване пока остаются китайский язык, культура и ментальность, хотя число жителей, которые идентифицируют себя как китайцев, сократилось за 30 лет с 25 до 3%, при этом число «исключительно тайваньцев» увеличилось в три раза.

«Как тут не вспомнить Украину, жители которой всегда считали себя частью одной большой общности с русскими и белорусами, говорили по большей части (даже в городах Западной Украины) на русском языке, но, оказавшись гражданами независимого государства, сначала стали нерусскими, а потом и «антирусскими», — добавляет он.

Также Родионов напомнил, что процесс отхода от общерусской идентичности на Украине продолжался долгие годы и в конце концов вирусом русофобии оказались поражены не только молодые украинцы, но и люди советского поколения.

«Схожий сценарий может реализоваться и в Тайване, и именно такой сценарий был бы выгоден США — не быстрая война сейчас с сомнительным результатом, а отложенная долгая война, в которой тайваньцы будут рассматривать всех китайцев в качестве врагов и оккупантов», — добавил Родионов.

Ранее, 13 января, на острове Тайвань состоялись выборы. По итогам регистрации выдвинулись три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Позже Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации региона.

11 января бывший премьер-министр Японии Таро Асо во время выступления в Центре изучения президентства и конгресса в США заявил, что Тайвань может стать следующим «разбитым окном» и местом конфликта после сектора Газа и Украины, и призвал к политическому диалогу между Китаем и Тайванем.

Тогда же Белый дом подтвердил, что отправит «неофициальную делегацию» США на Тайвань после проведения выборов на острове. При этом посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с Тайваньским регионом».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.