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Путин призвал муниципальных служащих обратить внимание на вернувшихся с СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент РФ Владимир Путин призвал муниципальных служащих обратить внимание на тех, кто возвращается со специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил 16 января на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

По словам главы государства, участников спецоперации необходимо привлекать к работе в муниципалитетах, так как у них правильно выстроены ценности.

«Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — сказал Путин.

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Ранее в этот день президент РФ заявил на форуме «Малая родина — сила России», что местные власти в новых регионах страны — это стальные люди, которых невозможно сломить. Путин также назвал поддержку семей военнослужащих важнейшей общенациональной задачей.

Накануне, 15 января, российский лидер в очередной раз подчеркнул, что помощь родственникам погибших солдат является общей задачей. Глава государства призвал последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции. По его словам, ключевой приоритет — создание условий для реализации бойцов в разных сферах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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