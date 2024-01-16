Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Курс евро на Мосбирже опустился до 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года. Об этом во вторник, 16 января, свидетельствуют данные на сайте площадки.

По данным на 17:06 мск, евро опустился до 94,7 рубля. Почти сразу же после этого он вырос на 2,64%, до 98,54 рубля.

Затем на 17:13 стоимость евро вернулась к уровню 96 рублей. Доллар в этот момент находился на отметке в 88,24 рубля (+0,73%), а курс юаня был на уровне 12,136 рубля (+0,02%).

Накануне курс евро на Мосбирже опустился до 96 рублей впервые с 23 ноября прошлого года. При этом американская валюта потеряла 0,75%, до 87,75 рубля, а юань снизился на 0,65%, составив 12,146 рубля.

12 января опрошенные «Известиями» эксперты сообщали, что главный фактор укрепления курса российской нацвалюты — действующий указ об обязательной репатриации валютной выручки. Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’ Николай Переславский отметил, что такая мера работает эффективно.

Перед этим, 11 января, опрошенные «Известиями» эксперты выразили мнение, что решение Минфина РФ перейти к продажам валюты и золота повлияет на укрепление рубля. Так, ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских предположил, что потенциальным диапазоном укрепления российской нацвалюты станет 86–91 рубль за доллар США.