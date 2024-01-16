В Омске спасли упавшую в подвал цоколя косулю

В Омске спасли косулю, которая провалилась в нижнюю часть цоколя многоквартирного дома на улице Конева. Инцидент произошел в понедельник, 15 января, сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», в группе «О чем говорят в Омске».

«Там находится окно, ведущее в подвал, и бедолага билась в стекло, разбив себе всю морду», — рассказали подписчики паблика, их слова приводит ИА «Омскрегион».

На место вызвали специалистов из Аварийно-спасательного центра. Они извлекли животное с помощью веревки и лестницы. Далее косулю передали сотрудникам управления по охране животного мира.

Ранее в январе сообщалось, что большая «звериная перепись» стартовала в Орловской области. Специалисты подсчитают животных в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях, лесопарковых зонах и особо охраняемых природных территориях.