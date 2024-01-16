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Мэрия Липецка сформировала 28 аварийных бригад в помощь проблемным УК

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Власти Липецка направили в помощь проблемным управляющим компаниям (УК) 28 аварийных бригад из слесарей и теплотехников. По данным мэра города Евгении Уваркиной, основные силы брошены на объекты в жилом фонде УК «Маяк».

«Задача-максимум на сегодня — возобновить отопление во всех проблемных домах», — рассказал GOROD48 заместитель председателя департамента ЖКХ администрации Липецка Александр Целыковский.

По данным ЕДДС, утром 16 января диспетчеры приняли 137 заявок, в основном касающихся отсутствия отопления в квартирах. По пять и более заявок были зарегистрированы от жильцов 26 многоквартирных домов (МКД), которые находятся в ведении управляющей компании «Маяк». Речь идет о домах по улицам 8 Марта 26/3, 30, 32, Горького 1, 9а, 12 и 17, Ульяны Громовой, 7, Малые Ключи, 1, Октябрьская, 73, Первомайской 38, 57 и 83, Октябрьской 73, Советской 68 и 77, Торговой, 4, проспекту Победы 10 и 100.

Сегодня же в помощь управляющим компаниям были сформированы 28 аварийных бригад, в том числе из других районов региона.

Тем временем, как уточняет LipetskMedia, «Квадра» и 34 местные УК получили предостережения. От «Квадры» Госжилинспекция потребовала перерасчета платы за отопление и горячую воду для липчан, оставшихся без коммунальных ресурсов 13 и 14 января. А управляющим компаниям предписано как можно быстрее отрегулировать внутридомовые системы отопления и обеспечить необходимую температуру в помещениях.

В минувшую субботу, 13 января, в Липецке случилось несколько порывов на теплосетях, в результате без отопления остались 343 дома. В 276 из них теплоснабжение уже полностью восстановлено, еще в 25 работы завершены, но сотрудники УК пока регулируют параметры, пишет GOROD48.

«Этих проблемы было бы в разы меньше, если бы управляющие компании вняли нашему призыву и вовремя слили теплоноситель из внутридомовых сетей 13 января, а потом максимально утеплили вводы в дома. Мы призывали к этому директоров управляющих компаний на всех ВКС, которые провели в субботу после порывов на сетях «Квадры», — добавил зампред департамента ЖКХ Александр Целыковский.

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