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Почти 5,8 л нелегального алкоголя изъяли в Оренбуржье в минувшем году

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Правоохранители изъяли в Оренбургской области 5796 л нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции за минувший 2023 год. Всего было проверено 13346 торговых точек, в которых выявили 1905 нарушений, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза во вторник, 16 января.

Так, с начала 2024 года уже провели 139 проверок, пишет РИА «Оренбуржье». Было выявлено 24 нарушения, изъято 72 литра суррогатного алкоголя. По всем нарушениям составлены административные протоколы.

По информации «Урал56.Ру», больше всего нелегального алкоголя — 40 л — изъяли в Курманаевском районе. Спиртосодержащую жидкость перевозили в нарушение действующего законодательства.

Еще 9,7 л изъяли в Тюльганском районе. Контрафактный алкоголь продавал индивидуальный предприниматель.

Ранее в январе «Коммерсант» со ссылкой на данные из сборника Росстата «Здравоохранение в России – 2023» сообщила, что в России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость».

Согласно представленным данным, с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — с 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов.

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