Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов

Британская нефтегазовая компания Shell приостановила перевозки через Красное море на неопределенный срок из-за опасений дальнейшей эскалации после ударов США и Великобритании по йеменским хуситам. Об этом 16 января сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, в прошлом месяце зафрахтованный компанией танкер подвергся в Красного море атаке беспилотника, а также преследованию хуситов. После данного случая Shell на прошлой неделе решила прекратить транзит через данную акваторию.

Уточняется, что мера связана с тревогой компании за безопасность экипажей судов, а также с возможностью масштабного разлива в нефти в результате последующих нападений.

Представители Shell отказались от комментариев изданию на данную тему.

Ранее в этот день ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена, в 100 км к северо-западу от Салифа.

До этого стало известно, что 16 января состоится закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Йемене. Хотя оно является ежемесячным, ожидается, что в ходе него также будут обсуждаться удары США и Великобритании по целям в этой стране.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

После этого заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.