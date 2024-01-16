СМИ сообщили о наборе Латвией партнеров в «коалицию дронов» для Украины
Объявленная в декабре на встрече с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым инициатива по созданию «коалиции дронов» для Украины пока находится только на этапе набора партнеров. Об этом сообщил Bloomber министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Он отказался сообщать какие-либо подробности о «коалиции дронов», сказав лишь, что страна «в настоящее время находится на стадии, когда она приближается к 20 партнерам».
«Главная цель – сделать всё, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено и на Украину», – сказал Спрудс в интервью в Риге 15 января.
12 декабря в Киев прибыл Спрудс, он обсудил с Умеровым создания «коалиции дронов» для Украины, которая позволит Киеву приблизиться к победе в военном конфликте с Москвой.
Позже, 11 января, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Рига продолжит поддерживать Киев и предоставит ему гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, Латвия взяла на себя лидирующую роль среди стран, которые оказывают Украине помощь с дронами, добавляет издание «Диалог.ua».
Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.