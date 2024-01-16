Путин назвал власти в новых регионах России стальными людьми

Местные власти в новых регионах РФ — это стальные люди, которых невозможно сломить, заявил 16 января на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» президент России Владимир Путин.

«Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии — это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — отметил он.

Российский лидер также назвал поддержку семей военнослужащих важнейшей общенациональной задачей.

«В целом, работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные. Понимая, что все мы действуем ради общей цели, чести и благополучия родной страны, будущего наших детей», — указал он.

Накануне Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей. Он также призвал последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции. По его словам, ключевой приоритет — создание условий для реализации бойцов в разных сферах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.