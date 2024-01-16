Экс-главу морского управления Росгвардии Волкова приговорили к шести годам колонии

Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о поставке неэффективных комплексов для Крымского моста. Об этом 6 января сообщил корреспондент «Известий» из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Волков признан виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), и был заключен под стражу в зале суда. Его направили в СИЗО №1.

Суд также зачел в срок наказания время, проведенное Волковым под домашним арестом, который изменен на арест в ходе оглашения приговора. При этом его не лишили наград и воинского звания. За Росгвардией осталось право заявить к нему гражданский иск.

В марте прошлого года Волкова задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Ранее ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным ТАСС, Росгвардия и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» заключили госконтракт на 395 486 196 рублей на поставку двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с беспилотниками. Установки могли быть использованы для защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым.

Отмечалось, что экс-глава отдела морского управления Росгвардии знал о том, что характеристики комплексов не позволяли успешно решать задачи по борьбе с летательными аппаратами и не могли подавлять их радиосигналы.

Как сообщал адвокат Владимир Андрусенко, служба закупила технику, которую предложил производитель-монополист в поставках подобных установок. Волков утверждает, что комплексы были предназначены не для защиты Крымского моста, а для охраны подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации.

Сторона обвинения же настаивала на том, что он принял на вооружение эту технику, потому что иначе не успевал освоить бюджетные средства в срок, что могло негативно сказаться на его карьере.