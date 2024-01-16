ЕС внес политического лидера ХАМАС в секторе Газа в список террористов

Евросоюз (ЕС) включил в список террористов политического лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара. Об этом 16 января сообщил Евросовет.

«Сегодня Совет решил добавить одного человека в список террористов ЕС. Это решение является частью реакции Европейского союза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года», — сказано в заявлении Совета ЕС.

Как указано, после внесения Яхьи Синвара в список его средства и иные активы в странах — членах альянса подлежат заморозке. Европейским юридическим лицам также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы.

Санкции начинают действовать со вторника, 16 января.

В ноябре прошлого года первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил «Известиям», что в Совете Безопасности организации не стоит на повестке дня инициатива по признанию ХАМАС и «Хезболлы» террористическими организациями. Он также отметил, что последняя является влиятельной ливанской политической силой.

ХАМАС признано террористической организацией США, Израилем, Евросоюзом, Францией, Германией и большинством западных стран. Членов «Хезболлы» причисляют к террористам израильское государство, Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ, Канада, Нидерланды, Австралия, а также страны Персидского залива. Египет и ЕС считают террористическими военное крыло организации.

Россия же не признает ХАМАС и «Хезболлу» террористическими организациями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Как сообщил 7 января член руководства ХАМАС Усама Хамдан, более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. По последним данным, среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.