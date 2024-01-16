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Политолог назвал последствия принятия закона о мобилизации на Украине

Политолог Коньков: закон о мобилизации на Украине будет принят
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Фото: REUTERS/Stringer
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Закон о мобилизации на Украине будет принят в любом случае. Такое мнение кандидат политических наук, доцент Департамента политологии Финансового университета Александр Коньков высказал во вторник, 16 января. Он также назвал политические последствия такого решения Киева.

«Закон о мобилизации на Украине сегодня становится краеугольным камнем для современной элиты, для современного руководства страны. Потому что его, как горячий уголь, не хочет на себя брать никто из властных группировок, тем более никто из конкретных персоналий», — сказал Коньков в разговоре с Lenta.Ru.

По его словам, никто из здравомыслящих политиков не хочет брать на себя политическую ответственность за такой закон, так как они понимают, что тем самым они закончат собственную политическую карьеру.

Политолог добавил, что вся сложность принятия закона заключается в его оформлении.

«В основном ведется подковерная административная борьба, связанная с перераспределением ответственности, с назначением изначально виновных в тех плачевных последствиях, которые наступят для страны по итогам принятия такого закона», — сказал он, добавив, что, в ближайшее время, скорее всего, будет происходить вялотекущая внутриполитическая дискуссия.

«Но в конечном счете после давления со стороны внешних интересантов закон так иначе будет принят», — заключил эксперт.

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Накануне заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что правительство повторно направит в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель, передает RT. Она также подчеркнула, что ключевая идея документа остается неизменной, поэтому кардинальных изменений в идее законопроекта нет, сообщается на сайте kp.ru.

Согласно этому законопроекту, на Украине можно будет призывать женщин, ограниченно годных к военной службе, а также инвалидов. В частности, можно будет призывать людей без одного глаза или конечности, уточняет телеканал «Звезда».

Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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