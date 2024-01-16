Эксперт обозначил выгоду от украинских беженцев для стран ЕС

Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна, который предупредил жителей страны о том, что им следует готовиться к новой волне беженцев с Украины, своими заявлениями указывает на то, что в решении проблемы мигрантов имеется много подводных камней. Об этом 16 января в комментарии «Известиям» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

«У этой проблемы вообще две стороны. Нам ее подают как угрозу, которую представляют беженцы с Украины. Но если взглянуть на трудовую карту Европы, то изначально с развалом советского блока вся тяжелая и менее обеспеченная работа доставалась румынам, потом — прибалтам, а теперь — украинцам», — указал Крутаков.

Эксперт признал, что в Польше уже перебор с украинской рабочей силой и еще больше ее там не требуется. Однако две страны являются соседями и имеют долгое историческое сотрудничество.

«Конечно, украинцы рассчитывают там лучше пристроиться, с одной стороны. Но с другой, и антиукраинский настрой в Польше тоже высок. Поэтому все эти политические заявления нужно оценивать исходя из их влияния на ситуацию, они отталкиваются от реальности, но и подводные течения в этом есть», — указал доцент.

По мнению специалиста, проблема беженцев для Европы состоит и в том, что они влияют на демографическую ситуацию, так страны ЕС — «очень старые по сравнению с соседями». В Восточной Европе средний возраст жителей — 60+, и обеспечить жизнь пожилым европейцам сможет только прибывающая молодежь из других стран.

«Мы же знаем, что старость уже пожилых европейцев будут обеспечивать арабы. Потому что Франция фактически стала местом для миграции из Туниса и Алжира. То есть Париж уже был наполовину арабским и до украинских беженцев, и с одной стороны, это проблема для Европы. С другой стороны, украинская миграция заместит решение арабского вопроса, то есть кто-то же должен выполнять работу. И тогда эта волна беженцев будет уже не угрозой, а новыми возможностями для ЕС», — добавил Крутаков.

Однако, конечно, новым беженцам опять придется давать новые социальные гарантии, что очень затратно. И в Европе уже понимают, что это носит не столько социальный, сколько политический подтекст. Так как украинцы якобы бегут «от страшной России», а сами, например, в Германии ездят на таких машинах, которые не могут себе позволить немцы.

Ранее, 15 января, Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita указал, что в Польше заговорили о возможном продвижении армии РФ в Украине и ожидании новой волны миллионов беженцев. Политик заметил, что страна не должна быть обременена дополнительной ответственностью в области миграции.

В начале декабря прошлого года в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

В том же месяце правительство Норвегии начало принимать меры для ограничения числа прибывающих в королевство беженцев с Украины. Было принято решение урезать выплату детских пособий и ограничивать возможности для поездок между странами.

Также середине декабря Европейская комиссия (ЕК) выделила новую помощь в размере €65 млн странам — членам Евросоюза, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев. При этом всё больше европейских государств начинают высказывать недовольство огромным количеством приехавших украинцев, из-за которых страны ЕС сталкиваются с множеством проблем.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.