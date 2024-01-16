AFP рассказало об обещании Блинкена Зеленскому о поддержке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на форуме в Давосе пообещал продолжить поддержку Киева, несмотря на споры в американском конгрессе. Об этом во вторник, 16 января, сообщает AFP.

«Мы полны решимости продолжать нашу поддержку Украины, и мы очень тесно сотрудничаем с конгрессом [США], чтобы это сделать», — заявил Блинкен.

Он также добавил, что «европейские коллеги» сделают то же самое, обращает внимание «Газета.Ru».

Ранее в этот день обозреватель Bloomberg Андреас Клут сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах форума в Давосе передаст Зеленскому послание о необходимости изменения военной стратегии Киева с наступательной на оборонительную. Президент Украины, в свою очередь, намерен через Салливана передать послание своему американскому коллеге Джо Байдену и конгрессу США о том, что киевский режим не сможет вести оборону без поддержки Вашингтона и союзников.

4 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, однако уровень этой поддержки будет не таким, каким был в 2022–2023 годах. Тогда же бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что администрация американского президента полностью утратила веру в победу Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 3 января заявил, что пакет помощи Киеву, о котором Вашингтон объявил 27 декабря, был последним до выделения конгрессом дополнительных средств. Он уточнил, что часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена позднее.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.