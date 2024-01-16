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Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yurii Rylchuk
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Верховная рада Украины одобрила создание единого реестра военнообязанных, в который внесут данные граждан от 17 до 60 лет. Об этом во вторник, 16 января, сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Верховная рада приняла закон об автоматическом получении (статуса. — Ред.) участника боевых действий и создании единого электронного реестра военнообязанных. <…> Этот законопроект, по сути, является частью мобилизации. <…> За — 249 депутатов», — написала она.

Депутат добавила, что в парламенте удалось «сбить поправки о внесении в реестр должников, административные правонарушения и полученные подозрения (до приговора суда), другие антиконституционные нормы».

«Страна.ua» отмечает, что реестр будет собирать всевозможные данные граждан без всякого их на то согласия.

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25 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Кроме того, 15 января сообщалось, что правительство повторно направит в раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации в течение нескольких недель. До этого, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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