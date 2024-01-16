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Экс-премьер Польши Качиньский заявил о «полном вырождении» Евросоюза

Экс-премьер Польши Качиньский: ЕС находится в состоянии полного вырождения
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Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel
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Европейский союз (ЕС) в настоящее время находится в состоянии «полного вырождения». Об этом заявил лидер бывшей правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS), экс-премьер страны Ярослав Качиньский, во вторник, 16 января, беседуя с журналистами в польском сейме (нижней палате парламента).

Политика попросили прокомментировать отсутствие реакции Брюсселя на арест и тюремное заключение экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, а также на закрытие ряда государственных СМИ действующим правительством премьер-министра Дональда Туска, который, по мнению Качиньского, пользуется поддержкой ЕС.

«Борьба Евросоюза за верховенство закона в Польше была одной большой комедией. Дело в том, что у власти были не те люди. Европейский союз сегодня находится в состоянии полного вырождения», — сказал Качиньский, чьи слова приводит портал Niezależna.

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Каминьский и Вонсик в 2015 году были признаны виновными в совершенных в 2007 году махинациях с земельными участками и коррупции, однако в том же году президент Польши Анджей Дуда их амнистировал. Позднее, в конце 2023 года, по тому же делу они всё же были приговорены к двум годам заключения каждый и лишены депутатского статуса, их задержали 9 января. Окружной суд Варшавы выдал ордера на их арест.

11 января PiS в связи с их арестом провела в Варшаве массовую акцию протеста. Организатором протестной демонстрации выступил Качиньский — соперник премьер-министра Туска, вступившего в должность месяц назад. Газета Financial Times писала, что оппозиция пытается таким образом помешать премьеру провести реформы и демонтировать государственный аппарат, который PiS строила на протяжении последних восьми лет, пишет газета.

В тот же день стало известно, что президент Польши Анджей Дуда объявил о своем решении вновь запустить процедуру помилования в отношении Каминьского и Вонсика. Он обратился в генпрокуратуру Польши, попросив освободить задержанных. Поляков, принимавших участие в демонстрациях в поддержку Каминьского и Вонсика, он призвал к сдержанности.

Ранее, в конце декабря, правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ, ранее находящихся под контролем PiS. В частности, министерство культуры и национального наследия Польши уволило руководителей государственного новостного агентства PAP и телеканала TVP, а также Польского радио. Отмечалось, что обоснованность такого действия была обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности СМИ.

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