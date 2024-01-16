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Военный эксперт заявил о желании США продлить агонию ВСУ оборонной тактикой

Эксперт Леонков: США новой тактикой для ВСУ хотят продлить агонию Киева
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Запад может потребовать от президента Украины Владимира Зеленского перейти к оборонительной стратегии, чтобы продлить агонию киевского режима перед выборами президента США. Об этом заявил «Известиям» 16 января военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее во вторник обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут сообщил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах форума в швейцарском Давосе передаст Зеленскому послание о необходимости изменения военной стратегии Киева с наступательной на оборонительную.

«Таким образом, с одной стороны, это нацелено на то, чтобы продлить агонию киевского режима, чтобы он неожиданно не рухнул перед выборами президента США. Потому что иначе это вменят в вину самим Соединенными Штатами, так как они якобы не смогли поддержать и на этот раз», — сказал Леонков.

При этом, как объяснил военный эксперт, оборонительная тактика подразумевает меньший расход военной техники.

«Главным видом вооружений в обороне будет артиллерия, система залпового огня, минометы и боеприпасы к ним, потому что главная задача — сдерживать наступление. <...> Поэтому в обороне, с другой стороны, делается расчет на то, что украинские военнослужащие будут нести меньшие потери, но с учетом, что все рубежи обороны будут созданы и готовы. В этом у Украины на сегодняшний день полный провал», — подчеркнул Леонков.

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Накануне британская газета The Independen сообщила, что встреча по мирному урегулированию на Украине, прошедшая в Давосе, завершилась без существенного решения. В материале приводились слова министра иностранных дел Швейцарии, который сообщил, что встреча «помогла прояснить некоторые моменты для будущих обсуждений, но было ясно, что ни одна из участвующих в конфликте сторон не хочет идти на территориальные уступки».

Вместе с тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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