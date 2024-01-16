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Журналистам «Российской газеты» вручены награды

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Фото: РГ/Сергей Михеев
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В минувшую субботу отмечался День российской печати. Именно к этому празднику приурочено торжественное вручение журналистам государственных наград РФ.

Заместитель главного редактора «Российской газеты» Ренат Закиев, начальник дирекции по рекламе Татьяна Павлова и замредактора отдела политики Галина Мисливская награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как говорится в указе президента, журналисты «РГ» отмечены «за значительный вклад в развитие средств массовой информации».

Ренат Закиев — шеф-редактор сайта rg.ru, с ежедневным посещением более миллиона человек, которые получают здесь самую свежую информацию о происходящем в стране и мире.

Татьяна Павлова курирует размещение рекламы в печатных изданиях медиахолдинга и на сайте. От нее во многом зависит пополнение бюджета редакции и при всех известных сложностях нынешнего времени у нее это получается.

Галина Мисливская аккредитована при Центризбиркоме, много лет профессионально освещает выборы разных уровней, разбирается на страницах «РГ» в нюансах избирательного законодательства.

Также вчера, 15 января, чествовали лауреатов премии Москвы в области журналистики. Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко вручил традиционные премии города Москвы в области журналистики сотрудникам СМИ, которые особенно ярко проявили себя в минувшем году.

Самый первый диплом — за вклад в информационное освещение экономического развития города Москвы, вручили Елене Березиной — заместителю главного редактора «Российской газеты». Елена Березина возглавляет в «Российской газете» экономическое направление љ важнейшее для России в условиях санкций и борьбы за технологический суверенитет. «Писать о Москве — это трудная и очень интересная задача, — сказала Елена в ответном слове. — Я коренная москвичка не в первом поколении и очень горжусь этим, потому что каждый день мой город меняется к лучшему».

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