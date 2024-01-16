Чернышенко рассказал о созданном на ВДНХ дубле координационного центра правительства

Павильон координационного центра правительства РФ на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ по своим фактическим возможностям является дублем основного центра. Об этом 16 января заявил «Известиям» вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Технологически это не просто филиал — это, по сути дела, дубль координационного центра, где все информационные системы, закрытый канал связи, которые обеспечивает тот же функционал работы, который [есть] и в координационном центре правительства», — сказал он корреспонденту.

Чернышенко напомнил, что основной целью создания центра является принятие решений на основе обратной связи от населения, первичных данных и межведомственного взаимодействия.

По словам вице-премьера, на базе центра все перечисленные составляющие собираются вместе с помощью технических инструментов. Таким образом, решения принимаются быстро и в отсутствие межведомственных барьеров, отметил он.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин дал старт отраслевому марафону на выставке-форуме «Россия», выступив на пленарной сессии Дня финансов. Он заявил, что тем самым открывается новый этап, который посвящен успехам отраслей российской экономики и социальной сферы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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