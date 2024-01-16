В Удмуртии направят 1 млрд рублей на создание производства дронов

Власти Удмуртии хотят привлечь 1 млрд рублей на создание Научно-производственного центра по БПЛА. Из них 898 млн рублей поступят из федерального бюджета, заявил глава республики Александр Бречалов во время доклада Госсовету региона «О положении в республике в 2023 году» во вторник, 16 января.

«Напомню, что именно в Удмуртской Республике уже сейчас работают 10 производителей беспилотных авиационных систем. В 2024 году появятся еще два производителя беспилотников», — сказал глава региона, его цитату приводит ИА «Сусанин».

Ранее в январе о создании подобного центра сообщала первый вице-премьер республики Ольга Абрамова. По ее словам, на производстве будут изготавливать детали и комплектующие и подготавливать кадры для отрасли.

Ранее в январе «Известия» писали, что к 2024 году российская промышленность освоила производство всех видов дронов, от малых до тяжелых ударных. Еще в начале специальной военной операции войска сталкивались с их нехваткой. Однако во многом эта проблема решена.