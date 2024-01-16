Евродепутат призвал отправить на Украину «800 тысяч трусов» из Европы

Европе нужно помочь Украине с выдачей граждан, которые сбежали от мобилизации, заявил 16 января эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон.

«В Европе есть около 800 тыс. человек, нарушивших закон Украины и бежавших из страны как трусы. И мы должны помочь Украине с этими мужчинами», — передает издание Top War слова Мадисона.

Депутат добавил, что украинский президент Владимир Зеленский ясно дал понять о необходимости в пополнении армии людьми. Кроме того, он считает, что Украине нужно поставить оружие.

На Украине в настоящее время активно обсуждается законопроект о мобилизации граждан. Он подразумевает, что защищать родину должны мужчины со второй группой инвалидности. Речь идет о тех, у кого туберкулез, травмы спинного мозга, повторный инфаркт, ампутация конечностей и онкология. Кроме того, женщины тоже должны встать на учет при наличии военного или медицинского образования.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Позднее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что украинская армия несет тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.