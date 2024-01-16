Начался прием заявок на обучение в мастерской режиссера сериала «Слово пацана»

Сценарная мастерская автора и режиссера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», продюссера «НМГ Студии» Жоры Крыжовникова начала прием заявок на обучение написанию сценариев сериалов. Проект реализуется совместно со Школой кино и телевидения Федора Бондарчука «Индустрия», о чем сообщается на ее сайте во вторник,16 января.

«Цель курса — помочь новым авторам вырасти в профессии и создать проекты, которые дойдут до производства», — указано в сообщении. Как отмечается, занятия проведет сам Крыжовников.

Для участия в проекте нужно до 1 марта подать в мастерскую заявку с идеями сериалов. Лонг-лист участников, прошедших на второй этап будет опубликован 15 марта. Затем, до 5 апреля пройдут очные встречи с отобранными кандидатами, по итогам которых будет принято решение об участии в проекте.

Ранее, в середине декабря 2023 года, стало известно, что создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запускают социальный проект для родителей и подростков в острых ситуациях. Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. Как отмечалось, на примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий, и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков.