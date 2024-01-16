Как и на каких условиях получить кредит студентам

Студенту, живущему на стипендию или деньги родителей, получить кредит намного сложнее, чем работающим гражданам. Причина этого — отсутствие постоянного заработка и кредитного рейтинга. Поэтому банки, как правило, одобряют заявки лишь на небольшие суммы. Какие виды кредитов доступны студентам в 2024 году, где и на каких условиях их получить, рассказывают «Известия».

На каких условиях студентам выдают кредиты

Обращаясь за кредитом в банк, студент сможет получить только потребительский или образовательный кредит. В первом случае одобренная сумма не превышает 30 тыс. рублей, а срок — до двух лет. Последний субсидируется государством и позволяет покрыть все расходы на обучение. Возвращать его можно в течение 15 лет после выпуска. Автокредит и ипотека студентам обычно недоступны.

Если кредит запрашивается впервые, заем обычно выдают под более высокий процент, чтобы покрыть риски. Кроме того, банки предъявляют к заемщикам ряд требований. Оформить кредит могут только граждане России с постоянной пропиской на территории РФ не младше 18 лет. Некоторые банки поднимают возраст до 21, 23 и даже 25 лет.

Помимо этого, могут потребоваться справки о занятости и доходах. В качестве заработка допускается стипендия, но банки не всегда рассматривают этот пункт, так студент может лишиться стипендии из-за плохой учебы.

Со временем при соблюдении всех требований банк может увеличить кредитный лимит. Но сначала студенту придется доказать свою благонадежность. Для этого нужно не допускать больших просрочек и следить за графиком, чтобы вовремя вносить платежи.

Самый простой на сегодня способ получить деньги на карманные расходы — оформить студенческую кредитную карту. Ее выдают банки «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк, ВТБ и других с 18 лет без поручителей и справок о доходах. Сумма кредита обычно начинается от 15-20 тыс. рублей. Пользоваться такой картой придется активно и не допускать просрочек. В таком случае можно заработать хороший кредитный рейтинг.

Как студенту оформить кредит в банке

Для подачи заявки на кредит достаточно предъявить паспорт и заполнить анкету-заявление, указав в ней желаемую сумму займа и на что планируется потратить деньги. Формально можно указать любую цель и распорядиться средствами на свое усмотрение. В течение нескольких часов банк рассмотрит заявку и попросит подтверждающие документы.

Необходимо будет предоставить справку из учебного заведения о получении стипендии или с места работы, если студент официально трудоустроен. Ее будет достаточно для оформления потребительского кредита. Также банк попросит указать поручителей. Ими могут стать родители или знакомые со стабильным заработком.

Если студент сможет найти поручителя, то его шансы на получение кредита значительно возрастут, а сумма займа может быть выше.

Когда поручителей нет, в качестве другого варианта банк может предложить взять кредит под залог, например, автомобиля, оформленного на студента. Но в молодом возрасте к таким средствам прибегать не стоит, чтобы в случае неуплаты не лишиться своего имущества.

Когда студенту могут отказать в кредите

В ряде случаев банки отказываются выдавать кредиты студентам. Например, если сумма первого займа превышает 30 тыс. рублей. Среди других причин — просрочки по платежам и плохая кредитная история. Если заявитель моложе определенного возраста, его заявка тоже будет автоматически отклонена.

Когда в кредите уже отказали несколько раз, стоит на время взять паузу, так как отказы отображаются в кредитной истории и ухудшают рейтинг. Вернуться к этому вопросу можно будет позже, когда удастся найти заработок.

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