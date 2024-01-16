На Украине выделили около $21 млн на укрепление обороноспособности

Украинское правительство выделило 792 млн гривен (около $21 млн) на укрепление обороноспособности. Об этом во вторник, 16 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 792 млн гривен на укрепление обороноспособности. Эти дополнительные средства распределяются на насущные нужды. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов», — написал он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, указанные средства будут распределены по военным подразделениям украинской армии.

Ранее, 6 января, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что дефицит бюджета министерства обороны Украины на 2024 год составляет 36%, или 430 млрд гривен (более $11,3 млрд).

Тогда же глава Нацбанка Украины Андрей Пышный указал на сохранение критической зависимости страны от финансовой помощи Запада. По его словам, 2023 год стал исключительно сложным для Киева.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой и «клянчат лишний миллион долларов».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято российским лидером на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.