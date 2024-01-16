Производство 15 видов сыра запустят в Салехарде

Новую сыроварню готовят к открытию в столице Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехарде. Она принадлежит местному предпринимателю и построена на средства от выигранного гранта «Агростартап», сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Был на производстве, почти все готово к началу работы. Благодаря гранту «Агростартап» задуманное удалось воплотить в жизнь. Сырье предприниматель будет закупать на салехардском молокозаводе», — рассказал градоначальник, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

На предприятии будут изготавливать 15 видов сыра. В их числе — камамбер, пармезан, буррата и продукт с добавлением северных ягод. В планах — выпускать около 20 кг сыра ежедневно.

Ранее в январе врач рассказала о вредных ингредиентах плавленого сыра. Среди них — эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса и трансжиры.