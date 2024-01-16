Назван самый распространенный автомобиль в России

Модель Lada 2107 является самым распространенным автомобилем в России. По данным на 1 января текущего года, в стране числится 1,26 млн таких машин, сообщает 16 января «Автостат Инфо».

Второе место в рейтинге самых массовых легковых моделей занимает Kia Rio с результатом 1,02 млн машин. На третьем месте располагается Lada 2109 (1 млн), пятерку замкнули Lada 2121 Niva (956,5 тыс.) и Lada 2190 Granta (932,3 тыс.).

Лидером по численности автопарка в России является Lada (12,28 млн машин). Далее идут Toyota (3,78 млн), Kia (2,62 млн), Hyundai (2,32 млн) и Renault (2,18 млн).

Всего в России насчитывается 44,1 млн легковых автомобилей. 67,3% из них составляют иномарки.

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.