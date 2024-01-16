Маск поддержал идею провести мирную конференцию по Украине в Швейцарии

Американский предприниматель Илон Маск поддержал планы провести мирную конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом он написал в своей социальной сети X (бывш. Twitter) 15 января.

Миллиардер оставил комментарий под постом одного из пользователей соцсети, который опубликовал скриншот статьи газеты Daily Mail с заголовком «Президент [Украины Владимир] Зеленский попросил Швейцарию организовать «мирную конференцию высокого уровня».

«Надеюсь, это (мирная конференция. — Ред.) произойдет. Настало время прекратить смерти в окопах», — отметил Маск.

15 января президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня. Помимо этого она добавила, что обсудила с президентом Украины состоявшуюся в Давосе 14 января встречу по украинской «формуле мира», которая была предложена Зеленским еще в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 15 января по 19 января.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.