Новый вид клещей обнаружили в пещере в Челябинской области

Новый вид клещей обнаружили на территории Шемахинского карстового поля в Челябинской области. Неизвестное ранее насекомое нашли во время топосъемки пещеры Гремучая, которую открыли незадолго до этого, сообщили специалисты регионального спелеоклуба.

«В пещере длиной около полукилометра нам попалась лужа, в которой плавала какая-то белая пыль. Людмила сфотографировала ее, мы увеличили снимок и поняли, что это живые существа», — сказала спелеолог Елена Любавина, ее цитату приводит «Вести — Южный Урал».

Эксперты из Екатеринбурга и Тюмени подтвердили, что на фото белые клещи — пещерные рагидии из отряда Prostigmata. Как отмечает ИА «Ура.ру», ранее они были не были известны науке.

Сейчас акарологи планируют выяснить, в каких условиях живет новый вид насекомых и чем он питается. Предварительно им дали общее название «клещ Валера».

Ранее в январе «Известия» писали, что в России развивается производство муки из сверчков. Продукты с насекомыми в составе не принесут вреда, но возможны аллергические реакции.