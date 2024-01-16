Фестиваль иглу проведут на Обском море в Новосибирске

В Новосибирске открыта регистрация будущих участников фестиваля иглу. Он пройдет 17 февраля на Обском море.

Мероприятие проводится уже в 14-й раз. По традиции будут соревнования в строительстве иглу, мастер-классы по возведению подобных конструкций, фотозоны.

Основным местом проведения станет парк «У моря Обского» в Советском районе города, уточняет Sib.fm.

В 2023 году в Новосибирске на фестивале «Иглу-2023» был зафиксирован рекорд России по строительству снежных домиков. Участники возвели 186 иглу за шесть часов.