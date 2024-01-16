Джонсон хочет приобрести «дверь Даунинг-стрит» со съемок сериала «Корона»

Бывший глава британского правительства Борис Джонсон хочет приобрести на аукционе реплику двери канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит, которая была на съемках сериала «Корона». Об этом 15 января сообщила британская газета The Sun.

«Борис Джонсон, похоже, так сильно хочет вернуться в (дом) № 10, что он участвует в торгах реплики двери Даунинг-стрит за 30 тыс. фунтов стерлингов. Реквизит высотой в 13 футов (около 4 м. — Ред.) был использован в «Короне», — сказано в публикации.

Данная дверь является полноценной копией оригинальной двери премьерского офиса, которая также включает почтовый ящик с гравировкой и продается вместе с уличным фонарем.

По словам приближенных источников, Джонсон сделал ставку сразу же, как только лот выставили на аукцион. При этом никто не знает, куда именно он поставит эту дверь, если выиграет торги, из-за ее габаритов.

Победителя аукциона объявят 7 февраля.

Борис Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 года. Об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии страны он заявил 7 июля 2022 года. 6 сентября он ушел в отставку.

Ранее, 12 января, на аукционе сценарии к двум эпизодам сериала «Друзья», найденные в мусорном ведре около 25 лет назад, ушли с молотка более чем за £22 тыс. Продавец — пенсионерка из Лондона, которая работала в административной службе в студии, где снимались «Друзья». Она нашла папки со сценариями в мусорной корзине спустя пару недель после окончания съемок и положила в ящик стола.