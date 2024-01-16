Один человек погиб и один пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Саратовской области
В Лысогорском районе Саратовской области в результате столкновения легкового и грузового автомобилей один человек погиб и один пострадал. Об этом региональное УГИБДД сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром 16 января недалеко от села Озерки. Столкнулись грузовой «КамАЗ» и легковая «Лада Гранта».
В результате ДТП водитель легковушки погиб, пишет ИА «Взгляд-инфо». Его 57-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в больницу.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
Этим же утром на 215-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись рейсовый автобус Волгоград – Москва и легковой автомобиль «Лада Гранта». Погибла семилетняя девочка.