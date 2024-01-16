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Карта спецоперации на Украине 16 января

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении отражены шесть атак бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, три танка, из которых два Leopard-2, и два пикапа.

На краснолиманском направлении отражены четыре атаки бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Ямполовки ДНР. Потери противника составили до 250 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

На донецком направлении отражены пять атак бригад ВСУ в районах Веселого и Богдановки ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районе Курдюмовки. Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-20.

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение живой силе бригад ВСУ в районах Владимировки и Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12.

На запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

На херсонском направлении потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 758 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 645 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7750 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 507 единиц специальной военной автомобильной техники.

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