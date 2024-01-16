Прорубь для крещенских купаний обустроили у Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге прорубь для крещенских купаний появилась у Петропавловской крепости. Эта купель станет главной в городе. Перед Крещением ее освятит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На берегу для верующих установят палатки с подогревом, в которых можно будет переодеться и погреться после купания.

Всего же, как уточняет телеканал «78», в Петербурге появится 20 точек для крещенских купаний. Впрочем, список могут изменить в случае неблагоприятной погоды. К Крещению в Петербурге ожидается потепление до –5 градусов.

Ранее «Известия» рассказали, где москвичи смогут окунуться в прорубь на Крещение.