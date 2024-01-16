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Военный эксперт указал на желание Зеленского удержать власть любыми путями

Эксперт Михайлов: Зеленский хочет дольше удержать власть при помощи Запада
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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский всеми способами хочет как можно дольше удержать власть, поэтому требованием переговоров на международном уровне заставляет Запад участвовать в конфликте. Как отметил «Известиям» 16 января руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, разрешение конфликта не может быть без участия Москвы.

«Зеленский протягивает свой политический режим. У него кончаются полномочия в мае этого года по Конституции Украины. Она не предусматривает перенос либо отмену президентских выборов. Это касается только парламентских выборов, поэтому президент Зеленский, согласно собственной украинской конституции, в мае 2024 года будет нелегитимен. Естественно, коллективный Запад будет либо организовывать ему кукольные выборы, либо будут продлевать его полномочия каким-то незаконным путем, а для этого Украина должна стать субъектом международных переговоров по военному конфликту, который сейчас происходит на территории Донбасса. Именно поэтому Зеленскому всеми силами нужно навязать свою повестку западному сообществу, чтобы оно продолжало за него вступаться», — считает эксперт.

Он напомнил, что прошедшие саммит в швейцарском Давосе, где принимал участие Зеленский, прошел без участия России, хотя вопрос о разрешении конфликта касается только двух принимающих участие в нем сторон.

«Никто Россию не приглашает, а значит это просто очередной этап карнавализации и замыливания процесса. Вместо того чтобы говорить о тысячах жертв, о тех потерях, которые несет киевский режим, о той технике, которая осталась у украинского режима после уже почти двухлетних поставок Запада, они обсуждают виртуальные «формулы мира», которые никогда не будут реализованы без российского участия», — сказал Михайлов.

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Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводилась за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

15 января президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

Сам Киев официально отказался от контактов с Москвой после последнего раунда переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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