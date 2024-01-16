Польские перевозчики временно разблокируют КПП на границе с Украиной

Власти Польши подписали соглашение с перевозчиками о прекращении блокады погранпереходов на границе с Украиной до 1 марта. Об этом во вторник, 16 января, сообщает TVN24 со ссылкой на министра инфраструктуры Дариуша Климчака.

По его словам, протест был вызван влиянием множества проблем, в связи с чем переговоры велись более месяца.

При этом в ближайшее время продолжится интенсивный диалог с перевозчиками в целях реализации достигнутых договоренностей, уточнил министр.

6 ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

На фоне этого на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. 19 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

26 декабря польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, из-за чего время ожидания для водителей грузовиков при выезде из Польши увеличилось до 30 дней и больше. Отмечалось, что в очереди на выезд из Польши на Украину через переход в Дорохуске находились 1,5 тыс. водителей грузовиков. В связи с этим премьер-министр республики Дональд Туск выразил надежду, что блокировка границы скоро закончится.